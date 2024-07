Polska marka Dafi zorganizowała wielką akcję promocyjną, której ambasadorami są Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Sympatyczne małżeństwo zachęca, by postawić na zdrowie, oszczędność oraz ekologię.

Reklama

Mistrzowie Oszczędzania – na czym polega akcja?

W wybranych sklepach możesz zakupić dzbanki filtrujące wodę i zestawy filtrów Dafi w obniżonych cenach. Promocyjne produkty oznaczone są specjalną naklejką akcji. W czasach, gdy inflacja wynosi ok. 20%, opłaca się skorzystać z takiej okazji.

Mistrzowie Oszczędzania stawiają na filtrację, bo kupowanie wody w jednorazowych butelkach stało się po prostu mało wygodne i nieekonomiczne. Trzyosobowa rodzina w miesiąc jest w stanie wypić nawet 100 butelek wody, która z kwartału na kwartał kosztuje coraz więcej. Tymczasem jeden filtr do dzbanka to wydatek rzędu 15 złotych – a wymieniasz go tylko raz na 30 dni!

Filtracja z Dafi pozwoli Ci zaoszczędzić rocznie nawet 2200 złotych. Nie ponosisz przy tym żadnych konsekwencji. Jedyne, z czego rezygnujesz, to dźwiganie ciężkich zgrzewek i magazynowanie ich w domu. Smaczną, świeżą i zdrową wodę pitną masz wtedy w nieograniczonych ilościach bez konieczności jeżdżenia na zakupy.

Chroń środowisko!

Mistrzowie Oszczędzania to akcja, która przynosi wymierne korzyści. Filtrując wodę, ograniczasz zużycie opakowań plastikowych, które są jednym z największych współczesnych problemów. Co roku w światowych morzach i oceanach lądują miliony ton plastiku.

Zobacz także

Tymczasem jeden filtr do dzbanka zawiera zaledwie 0,02 kg tworzywa, wolnego od BPA! Unikając zakupów, redukujesz też szkodliwe emisje związane z produkcją i transportem wody w butelkach. Dzbanki filtrujące Dafi to ukłon w stronę środowiska naturalnego i przyszłości młodego pokolenia.

mat. prasowe

Dlaczego warto oszczędzać?

Współczesny konsument jest bardzo racjonalny, odpowiedzialny i zdeterminowany – chce tak zaplanować swój budżet domowy, by zapewnić sobie najwyższą jakość życia.

Dołączając do Mistrzów Oszczędzania, zyskujesz możliwość optymalnego gospodarowania domowym budżetem. Zaoszczędzone pieniądze możesz zainwestować w zdrowie, rozrywkę czy rozwój pasji. Jednocześnie gwarantujesz całej rodzinie komfort łatwego dostępu do smacznej, czystej wody, czyli najzdrowszego napoju na świecie!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Dafi