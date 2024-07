Rafał Maślak od kilku tygodni przebywa w Korei, gdzie przygotowywał się do finału wyborów Mister International. Nasz reprezentant był faworytem od początku konkursu. Wygrał nawet głosowanie publiczności z miażdżącą przewagą głosów. Przypomnijmy: Wielki sukces Maślaka na Mister International! Wygrał z ogromną przewagą w głosowaniu

Dziś o 21. czasu lokalnego i o 12. polskiego odbył się wielki finał. Reprezentanci z ponad 40 krajów zaprezentowali się w kilku wersjach m.in. w samych kąpielówkach czy strojach narodowych. Transmisję można oglądać tylko w sieci. Rafał na swoim Facebooku stale informował, jak idzie mu podczas wyborów. Na początku znalazł się w TOP 15, później w TOP 10, a następnie w TOP 5, w którym znaleźli się również:

Mister Czech

Mister Filipin

Mister Słowenii

Mister Libanu

Tak wyglądała ostateczna kwalifikacja:

3. ViceMister: Mister Polski Rafał Maślak

2. ViceMister: Mister Czech Tomáš Dumbrovský

1. ViceMitser: Mister Libanu Rabih El Zein

Mister International: Mister Filipin Neil Perez

Serdecznie gratulujemy. Oto podziękowania Rafała za zdobycie tytułu 3. ViceMistera:

KOCHANI ! REPREZENTANT POLSKI 3 VICEMISTEREM w konkursie MISTER INTERNATIONAL w Korei ! To historyczny wynik !

Gratulujemy zwycięstwa reprezentantowi Filipin, a ja wracam do Polski z dwoma tytułami, bo jeszcze od Internautów z całego świata. JESTEM DZISIAJ NAJSZCZĘŚLIWSZYM CZŁOWIEKIEM ŚWIATA ! To nasz wspólny sukces. Sukces Polski ! - napisał szczęśliwy