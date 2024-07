Rafał Maślak przebywa obecnie w Seulu, gdzie poleciał na wybory Mister International. Model powalczy tam o miano najprzystojniejszego mężczyzny na ziemi. Ma jednak silną konkurencję w postaci ponad 40 mężczyzn z innych krajów. Przypomnijmy: Maślak jedzie na wybory Mister International 2014. Tak wyglądają jego przeciwnicy

Maślak już zaaklimatyzował się w Korei Południowej, a swoimi przeżyciami chętnie dzieli się na Facebooku. Znalazł już kilku przyjaciół, z którymi spędza czas. Dziś Rafał obchodzi swoje 26. urodziny. Kiedy o jego święcie dowiedzieli się rywale z całego świata, spontanicznie zawołali go do jednego z pokojów, gdzie czekał na niego pyszny tort. Najprzystojniejsi faceci z całego świata odśpiewali mu "Happy Bithday", a później wszyscy udali się na kolację. Rafał nie ukrywał swojego wzruszenia:

To znowu ja, właśnie wstałem lub raczej bardziej nie spałem. 26 lat minęło jak jeden dzień.... Dziś moje urodziny, Spędzę je z daleka od domu, ale nie narzekam, bo jestem w miejscu, do którego zawsze marzyłem dojść. Stawiam sobie coraz wyżej poprzeczkę i wytyczam nowe cele. Nie poddałem się i walczę. Nie straciłem wiary ani w ludzi, ani w swój kraj. Żadna fala hejtu i krytyki nie jest mnie już w stanie złamać. Tą siłę dajecie mi Wy i moi najbliżsi. Po wczorajszym poście odnośnie komentarzy wartości moich walizek, daliście tego wyraz. Na szczęście większość Polaków ma zdroworozsądkowe podejście do życia i to cieszy najbardziej. - pisze na swoim Facebooku.