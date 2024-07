Rafał Maślak od ponad dwóch tygodni przebywa w Korei, gdzie przygotowuje się do wyborów Mister International. Nasz reprezentant świetnie czuje się wśród innych, ponad 40 kandydatów z całego świata. Z wieloma przystojniakami zaprzyjaźnił się, a polskim fanom przybliża ich sylwetki. Przypomnijmy: Rafał Maślak rozebrał 9. faworytów Mister International do naga. Ale mają ciała!

Od kilku tygodni trwała również głosowanie publiczności na Mister International. Od początku faworytem był Polak, a dziś okazało się, że Maślak wygrał plebiscyt z ogromną liczbą głosów - 1 087 576 głosów. Na drugim miejscy znalazł się Mister Filipin, zaś trzecie przypadło w udziale Misterowi Argentyny. Maślak nie ukrywa wzruszenia:

Głosowali na mnie ludzie z całego świata, ale to szturm moich rodaków rozproszonych w różnych krajach, postawił kropkę na i Emotikon smile Daliście radę ! Do ostatniej minuty nie odpuszczaliście z głosowaniem i kiedy już nawet ja, straciłem nadzieje, że możemy wrócić na podium, nie zawiedliście. W imieniu Was wszystkich, będę miał zaszczyt, odebrać w sobotę na Gali Finałowej MISTER INTERNATIONAL w Seulu, KRYSZTAŁOWE TROFEUM dla Polski. To nie jest moja statuetka, tylko nas wszystkich ! Każdy z Was, może czuć się jej właścicielem.Po prostu, szczerze.... DZIĘKUJĘ - napisał wzruszony