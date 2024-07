Pół roku temu prawdziwą furorę w sieci zrobił teledysk "Chleb" projektu Doroty Masłowskiej "Mister D.", w którym główną rolę zagrała Anja Rubik. Modelka wcieliła się w dresiarę, a klipem zachwycali się nie tylko polscy internauci, był też bowiem mocno promowany przez zagraniczne tytuły o modzie. Przypomnijmy: Świat mody zszokowany teledyskiem Rubik i rolą dresiary. Modelka tłumaczy swoją decyzję

Na chwilę obecną klip zanotował już ponad 3 miliony wyświetleń na YouTube, ale to nie koniec sukcesów. Doskonałe wiadomości napływają z Wielkiej Brytanii. Klip Masłowskiej z Rubik został bowiem nominowany do prestiżowych nagród UK Music Video Awards 2014. Teledysk będzie walczył o zwycięstwo w kategorii "Best Pop Video - Budget", a wśród nominowanych w pozostałych kategoriach rywalizują m.in. Sia, Coldplay, Jessie Ware czy Pharrell.

Mamy powody do dumy?

