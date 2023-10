Najpiękniejsza kobieta świata została wybrana. Miss World 2021 została zjawiskowa Karolina Bielawska, która po 30. latach powtórzyła sukces Anety Kręglickiej. Jak blond piękność wspomina samą ceremonię oraz przygotowania do wielkiej gali?

Miss World 2021: Karolina Bielawska o swojej wygranej

To największy sukces Polki w tym konkursie od czasów kiedy to Aneta Kręglicka zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety świata w 1989 roku. Miss World 2021 została Karolina Bielawska. 23-letnia modelka z Łodzi podczas ceremonii wręczania korony nie kryła swojego wzruszenia, a pierwsze słowa Karoliny Bielawskiej po wygranej Miss World 2021 poruszyły internautów do łez. Blond piękność nie dowierzała, że jej największe marzenie właśnie się ziściło.

Teraz, gdy od ogłoszenia wyników Miss World 2021 minęły już niemal dwa tygodnie, a zwyciężczyni powróciła do Polski, zapytaliśmy ją, jak teraz ocenia swój sukces.

- To był szok, to były ogromne emocje, ale myślę, że ciężko jest nadal w to uwierzyć - przyznała w rozmowie z reporterką Party.pl Karolina Bielawska, Miss World 2021. - To jest jak spełnienie ogromnych marzeń, takich nawet nieoczekiwanych, bo nie wiem czy mi się śniło kiedykolwiek. [...] Jest to ogromne spełnienie, ponieważ wiem, ile ciężkiej pracy i ile wysiłku to wszystko kosztowało - dodała.

Jak się okazuje, jurorzy konkursu nie brali bowiem pod uwagę jedynie aparycji kandydatek na Miss World. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Karolina Bielawska.

