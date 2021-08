Miss Polski 2021. Kto wygrał? Najpiękniejsza Polka została wybrana!

Znamy pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior"! To uczestniczka "The Voice Kids", Lena Marzec!

W niedzielę 6. września poznaliśmy pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior"! Jury w składzie Viki Gabor , Piotr Rubik oraz Edyta Górniak zdecydowało, że to właśnie Lena Marzec powalczy o zwycięstwo w finale programu i będzie miała szansę na reprezentowanie naszego kraju podczas Eurowizji Junior 2020! Lena, pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Wystąpiła między innymi w programie "The Voice Kids"! Poznajcie tę wspaniałą, młodą artystkę. Zobacz także: W wieku 13 lat Viki Gabor ma zamiar podbić świat! I najpewniej się jej uda! Ale co z nauką i szkołą? Znamy pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior"! To 12-letnia Lena Marzec "Szansa na Sukces - Eurowizja Junior 2020" właśnie ruszyła! W programie zostanie wyłoniony polski reprezentant, który już w listopadzie zaśpiewa w Warszawie w konkursie Eurowizji Junior. W ubiegłym roku zwycięstwo dla Polski zdobyła Viki Gabor, która porwała Europę swoim hitem "Superhero". Wiktoria została wybrana do reprezentowania naszego kraju właśnie w programie "Szansa na sukces". Jak widać, ten system świetnie się sprawdził, dlatego również w tym roku preselekcje są organizowane w ten sam sposób. Dzisiaj Viki Gabor zasiadła w jury, obok Piotra Rubika i Edyty Górniak . To właśnie ta trójka wspaniałych artystów wybrała pierwszą finalistkę "Szansy na sukces - Eurowizja Junior". Wybór padł na Lenę Marzec! Młoda artystka świetnie wykonała utwór Edyty Górniak, "Andromeda". Wyświetl ten post na Instagramie. ...