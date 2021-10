Martyna Wojciechowska w nowym wpisie: "Mam 47 lat. Jestem uzależniona"

Martyna Wojciechowska od wielu lat jest wierna swoim długim blond włosom. Podróżniczka najczęściej nosi je rozpuszczone lub związane w kucyk lub dwa warkocze, w końcu na co dzień ceni sobie przede wszystkim wygodę, zarówno pod względem wyboru stylizacji, jak i fryzury. Teraz gwiazda programu "Kobieta na krańcu świata" zdecydowała się nieco odświeżyć swoją fryzurę i postawiła na modną grzywkę. Fani Martyny Wojciechowskiej są zachwyceni! Martyna Wojciechowska zmieniła fryzurę! Martyna Wojciechowska opublikowała na Instagramie selfie w wyjątkowej bluzce w wilki, ale oprócz stylizacji uwagę Internautów zwróciła grzywka gwiazdy. Co prawda nie jest to spektakularna metamorfoza, ale podróżniczka wygląda bardzo kobieco. Na komplementy pod zdjęciem nie musiała długo czekać! Fani podróżniczki nie mogą wyjść z podziwu nad jej nowym rewelacyjnym zdjęciem i komplementują, że wygląda doskonale. Inni podkreślają, że małżeństwo służy Martynie Wojciechowskiej, bo widać, że promienieje i jest szczęśliwa: Wyjątkowo piękne 💙 Świetnie Pani wygląda Malzenstwo pani służy❤ Uwielbiam ten Pani luz i naturalność. Wilki zaś są dla mnie symbolem silnego charakteru i determinacji. Tylko spójrzcie na nowy look Martyny Wojciechowskiej z grzywką zaczesaną na bok! Co prawda gwiazda nie zdecydowała się na ostre cięcie, ale trzeba przyznać, że z grzywką jej do twarzy. Może pora na wizytę w salonie fryzjerskim? Zobacz także: "Czy poroniłam kiedyś ciążę? Tak" Martyna Wojciechowska zdradziła intymne szczegóły ze swojego życia Wyświetl ten post na Instagramie. ...