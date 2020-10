Minister zdrowia i szef policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podczas wspólnej konferencji prasowej ogłosili politykę "zero tolerancji" dla osób, które nie przestrzegają i łamią obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Nowe obostrzenia, o których Ministerstwo Zdrowia mówiło zaledwie kilka dni temu, wejdą w życie już w najbliższą sobotę, 10 października.

Surowe kary za łamanie obostrzeń

Dziś rano, we wtorek 6 października, Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejne niepokojące informacje dotyczące pandemii koronawirusa. Okazuje się, że w ciągu ostaniej doby w Polsce wykryto 2236 przypadków zakażenia koronawirusem i aż 58 ofiar śmiertelnych- to najwyższa liczba zmarłych od początku pandemii. W związku z coraz gorszą sytuacją Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od najbliższej soboty zostaną wprowadzone zapowiadane wcześniej obostrzenia. Podczas konferencji prasowej minister zdrowia ogłosił politykę "zero tolerancji" dla osób, które nie będą się stosować m.in. do nakazu zakrywania ust i nosa.

W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby- mówił minister zdrowia. (...) Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana.

Przypominamy, że najwyższy mandat za brak maseczki to nawet 500 złotych.

Nie trwają prace nad zwiększeniem kwot mandatowych, nadal pozostaje ta możliwość dla funkcjonariusza policji ukarania mandatem karnym do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu chcielibyśmy wprowadzić każdorazowo taki mechanizm, że będzie kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wzdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej, aby te dolegliwości były naprawdę odczuwalne- mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Szef policji podczas konferencji prasowej poinformował, że w ciągu minionej doby policja odnotowała aż 2150 przypadki złamania obowiązku noszenia maseczek.

W związku ze ze zbliżającym się Świętem Zmarłych minister zdrowia przypomniał również, że według obecnych obostrzeń w każde strefie na terenie cmentarza obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

Myślę, że szczególnie w kontekście nadciągających świąt 1 listopada, będziemy zwracali szczególną uwagę z jednej strony na popularyzację tej informacji, ale z drugiej strony też na ten temat rozmawialiśmy z komendantem i to będzie też przedmiotem zainteresowania policji- mówił szef MZ.

Minister zdrowia zapowiedział również zmiany w organizowaniu zgromadzeń.

Drugi obszar, w którym chcemy poprawić jakość przepisów, to są zgromadzenia. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wymogów odległości od poszczególnych zgromadzeń co najmniej 100 metrów- mówił Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski poinformował, że obostrzenia będą obowiązywać od soboty 10 października.