Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe obostrzenia! Wraca obowiązek noszenia maseczek i ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji! 

Ministerstwo Zdrowia zareagowało na gwałtowny wzrost zachorowań na koronawirusa! Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował o wprowadzeniu nowych obostrzeń nie tylko w strefach żółtej i czerwonej! Niektóre zmiany będą dotyczyć również strefy zielonej. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć liczbę gości na weselach oraz wprowadza ograniczenia w działalności punktów gastronomicznych. Co dokładnie to oznacza?

Minister zdrowia o nowych obostrzeniach

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował, że ze względu na wzrost liczby osób zakażonych zostaną przywrócone niektóre restrykcje. Adam Niedzielski, który zastąpił Łukasza Szumowskiego, poinformował, że we wszystkich strefach zostaną wprowadzone zmiany dotyczące liczby gości na weselach: w strefie zielonej na weselu będzie mogło się bawić 100 osób (do tej pory w strefie zielonej na weselu mogło być 150 osób), w strefie żółtej liczna gości zostanie zredukowana do 75 osób (wcześniej było to 100 osób), a w strefie czerwonej limit pozostaje bez zmian- 50 osób. Szef Ministerstwa Zdrowia przyznał, że w czerwonej strefie nie będzie zmian w limitach osób na weselach, ponieważ zostanie wprowadzone inne obostrzenie, które ma za zadanie chronić przed wirusem. Okazuje się bowiem, że zostaną wprowadzone ograniczenia w działalności restauracji, pubów czy barów! Wszystkie lokale w czerwonej strefie będą czynne tylko do godziny 22:00.

Adam Niedzielski poinformował również, że w strefie żółtej wraca obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. Do tej pory nakaz noszenia maseczek poza pomieszczeniami zamkniętymi obowiązywał tylko w strefie czerwonej- teraz również mieszkańcy stref żółtych będą mieli taki obowiązek.

Minister zdrowia poinformował, że nowe obostrzenia zostaną wprowadzone poprzez rozporządzenie, które zostanie przygotowane jeszcze w tym tygodniu.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe obostrzenia. Zmiany dotyczą m.in. liczby gości na weselach.

W strefach żółtych i czerwonych wraca obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.