Ministerstwo Edukacji Narodowej podało dokładne terminy egzaminów zawodowych, matur oraz poinformowało kiedy ogłoszone zostaną ich wyniki. Przestawiono także oficjalny harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Co trzeba wiedzieć?

Zobacz także: Wszyscy uczniowie zdadzą do następnej klasy dzięki koronawirusowi? Minister edukacji zabrał głos

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło oficjalne terminy podania wyników z matur oraz egzaminów ósmoklasisty.

Wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia - poinformował Dariusz Piątkowski minister edukacji