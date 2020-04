Minister Zdrowia o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek: "Jak będzie szczepionka"!

Podczas konferencji prasowej, na której premier Mateusz Morawiecki zaprezentował plan znoszenia obostrzeń, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiedział na pytanie dotyczące zniesienia nakazu noszenia maseczek. Okazuje się, że nie nastąpi to szybko. Co więcej, stan epidemii może potrwać nawet przez rok lub dwa!

Musimy nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas. Przez najbliższy rok, albo nawet dwa. Jedyną datą, która jest pewna to pojawienie się szczepionki i leków. (...) Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii. Powrót do pełnej normalności będzie, kiedy zniknie epidemia.