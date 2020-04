Kiedy będą otwarte przedszkola i szkoły? Dziś będzie nowa decyzja o odmrożeniu?!

Minister zdrowia poinformował, że obecnie w Polsce nie obserwujemy dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, a liczba zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie. Jednak mimo to trzeba być przygotowanym na to, że szczyt zachorowań w Polsce dopiero może się pojawić. Dobra wiadomość jest taka, że fakt o wypłaszczeniu skali zachorowań może skutkować anulowaniem kolejnych obostrzeń. Jak pisze "Rzeczpospolita" już dziś poznamy informację w sprawie powrotu dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków!

Na jakich zasadach dzieci będą mogły wrócić do szkoły?

Według "Rzeczpospolitej", pierwszy etap otwarcia placówek oświatowych będzie dotyczył najmłodszych dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy i nie będą mogli opiekować się nimi w domu. Jak już wcześniej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki powrót dzieci do szkoły będzie wiązał się z pewnymi ograniczenia. W klasach i grupach przedszkolnych przede wszystkim ma być mniej osób, aby pozwolić na zachowanie większego dystansu, co wśród dzieci nie będzie łatwe.

Które ograniczenia jeszcze mogą być luzowane w najbliższym czasie?

Na pewno jak najszybciej należy zająć się odmrożeniem systemu ochrony zdrowia. Koronawirus nie jest jedyną chorobą, na którą umierają ludzie, a utrudniony dostęp do placówek medycznych i lekarzy sprawia, że sytuacja może zrobić się wyjątkowo trudna.

Dlaczego polski rząd tak ostrożnie zdejmuje kolejne ograniczenia?

Łukasz Szumowski podkreśla, że zdejmowanie ograniczeń musi odbywać się stopniowo, co prawda udało się wypłaszczyć skalę zachorowań, ale nadal jesteśmy przed szczytem, dlatego luzowanie obostrzeń musi być przemyślane i uzasadnione aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Minister zdrowia dodaje też, że zdejmowanie ograniczeń w innych krajach nastąpiło dopiero po szczycie zachorowań, a Polska ten etap ma przed sobą, dlatego tak ważna jest ostrożność!

Zobacz także: Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i siłowni? W innych krajach padły konkretne daty! U nas będzie podobnie?!

Szczyt zachorowań jeszcze przed nami!

East News

Minister zdrowia poinformował, że skala zakażeń powoli się zmniejsza.