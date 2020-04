Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i siłowni? W innych krajach padły konkretne daty! U nas będzie podobnie?!

W czwartek 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił etapy rozmrażania gospodarki. Jak wiadomo, na ten moment nikt z nas nie może skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki czy też pójść na siłownię. Jak się wczoraj okazało, rząd planuje otworzyć tego typu lokale usługowe dopiero na końcu! Kiedy zatem będziemy mogli wrócić do normalności?

Kiedy będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera czy kosmetyczki?

Epidemia koronawirusa w Polsce trwa, jednak polski rząd podjął już pierwsze działania, które mają nam zapewnić powolny powrót do normalności. Etapy rozmrażania gospodarki nie zostaną jednak wdrożone gwałtownie. Na niektóre z nich będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak już wiadomo okres rezygnowania z poszczególnych obostrzeń został podzielony na cztery etapy.

Dopiero w dwóch końcowych etapach zaplanowano otwarcie salonów fryzjerskich, kosmetycznych i siłowni. Jak poinformowali na wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski, daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań. Z tego też względu nie ma z góry ustalonych terminów wchodzenia w kolejne etapy, jednak można łatwo się domyślić, że z normalnych usług fryzjera czy kosmetyczki nie skorzystamy jeszcze przez najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące.

Zdaniem Łukasza Szumowskiego, epidemia może potrwać jeszcze nawet dwa lata, a do czasu wynalezienia szczepionki, nie wrócimy do pełnej normalności.

Musimy nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas. Przez najbliższy rok, albo nawet dwa. Jedyną datą, która jest pewna to pojawienie się szczepionki i leków. [...] Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii. Powrót do pełnej normalności będzie, kiedy zniknie epidemia - poinformował minister Szumowski.

A jak wygląda to w innych europejskich krajach? Niektóre z nich już szykują się na powrót do normalności. W Austrii od 1 maja zostaną otwarte galerie handlowe jak również salony fryzjerskie i kosmetyczne. Z kolei we Włoszech już od 14 kwietnia otwarte są sklepy z artykułami dla dzieci, księgarnie i sklepy papiernicze. W Norwegii z kolei szkoły zostaną otworzone już 27 kwietnia. Optymistycznie sytuacja wygląda w Czechach. Od 11 mają ruszą tam siłownie i centra fitness (bez możliwości korzystania z pryszniców i szatni), zaś od 25 maja otwarte zostaną restauracje i inne lokale gastronomiczne (bez ogródków).

My jednak będziemy musieli na to jeszcze trochę poczekać.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zostaną otwarte dopiero w trzecim etapie rozmrażania gospodarki.

Siłownie ponownie będą działać dopiero w czwartym, ostatnim etapie. To bardzo trudna sytuacja dla wszystkich przedsiębiorców.