Lockdown w całej Polsce, zamknięte zostaną szkoły! Minister zdrowia ogłosił nowe obostrzenia! "Musimy podjąć zdecydowane kroki"

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia! Na nieco ponad tydzień przed Wialkanocą minister zdrowia ogłosił nowe decyzje. Co nas czeka w najbliższych tygodniach? Zobaczcie, co w związku z narastaniem trzeciej fali zakażeń ogłosił Adam Niedzielski. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości.

Jesteśmy pod wrażeniem przekroczenia kolejnej bariery psychologicznej. Dynamika zachorowań przyspiesza - zaczął minister. - Trzecia fala przyrasta i przyspiesza. Musimy podjąć zdecydowane kroki.

Nowe obostrzenia w całej Polsce

Pandemia koronawirusa wymusiła wprowadzenie kolejnych obostrzeń i zakazów. Tylko dziś, w środę 17 marca, w naszym kraju potwierdzono 25 052 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a aż 453 osoby zmarły w zwiazku z Covid-19. Główną przyczyną rozwoju pandemii jest wg. ministra tzw. mutacja brytyjska koronawirusa - jego udział osiągnął już wartość 52 proc. wszystkich przypadków. Regionami najbardziej dotkniętymi są woj. warminsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie i lubuskie, ale praktycznie w całym kraju sytuacja się pogarsza na tyle, że - jak ogłosił Niedzielski - kolejne restrykcje będą już miały charakter ogólnopolski.

I tak od 20 marca (najbliższa sobota) do 9 kwietnia na terenie całego kraju zostana zamknięte hotele (wyjątek robotnicze i niektóre wyjazdy służbowe), ograniczona będzie działalność galerii handlowych (tak jak dotąd w województwach objętych ograniczeniami), zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie sztuki oraz obiekty sportowe w tym baseny, a także np. sauny czy solaria.

Uwaga! Ważna nowość! Uczniowie w klasach 1-3 na najbliższe trzy tygodnie trafią na nauczanie zdalne. Przedszkola i żłobki będą funkcjonować jak dotąd.

Co z kościołami podczas Wielkanocy? Jak powiedział minister, w ramach obostrzeń obiekty kościelne są dopuszczone do użytkowania - obowiązuje zasada jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

Minister zaapelował też o to, by jak to tylko możliwe przejść na pracę zdalną.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że sytuacja wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – także podczas Świąt Wielkanocnych.

Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę - pisze ministerstwo.

Nie ogłoszono jednak zakazu przemieszczania się.

Czy są możliwe kolejne obostrzenia jeśli sytuacja będzie się nadal pogarszać? Czyli czy przed Wielkanocą możliwe są kolejne decyzje rządu? Jak mówił minister, jeżeli te ograniczenia nie przyniosą rezultatu, "kolejne kroki będą typowym lockdownem, kiedy będziemy zamykać już wszystko".

Adam Niedzielski ogłosił też, że podjęto decyzję o zwiększeniu liczby łóżek tzw. covidowych i respiratorowych.

Zobacz także: Dorota Gardias znowu przeżywa koszmar! Gwiazda TVN walczy z ciężkimi powikłaniami po koronawirusie "wciąż mam duszności"

Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach.