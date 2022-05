Jak wygląda syn Johna Bon Jovi? Jest jednym z najgorętszych amerykańskich nastolatków

Książę William i księżna Kate po raz czwarty reprezentowali królewską rodzinę podczas rozdania nagród filmowych BAFTA. Księżna Kate pojawiła się w przepięknej stylizacji od Alexandra McQueena, w której pojawiła się już w 2012 roku. Podczas tegorocznych rozdań brytyjskich nagród filmowych, książę William i księżna Kate stali się bohaterami kilku zabawnych sytuacji! Jedna z nich wiąże się z żartem Margot Robbie na temat Harry'ego. Reakcja książąt Cambridge była bezcenna! Zobacz także: Księżna Kate w zaskakującej kreacji na gali BAFTA 2020! Tę suknie miała na sobie już wcześniej Księżna Kate i książę William podczas gali BAFTA 2020 Książę William i księżna Kate zaszczycili swoją obecnością rozdanie nagród przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Pierwsza zabawna sytuacja wydarzyła się już na czerwonym dywanie. Jeden z fanów zgromadzonych za barierkami krzyknął do księżnej Kate: Kate, wyglądasz przepięknie! - na co księżna odpowiedziała uśmiechem, fan zwrócił się także do księcia mówiąc: Ty również Will! - a reakcja księcia Williama, była po prostu mistrzowska! To trzeba zobaczyć (poniżej)! Kolejna sytuacja miała miejsce już podczas oficjalnej gali, kiedy nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego przyznano Bradowi Pittowi za rolę w filmie "Pewnego razu w Hollywood". Aktor niestety nie mógł być obecny podczas uroczystości, a statuetkę w jego imieniu odebrała Margot Robbie. Aktorka odczytała przemowę Brada, nawiązując do Brexitu: Cześć Wielka Brytanio! Słyszałem, że zostałaś singielką... witaj w klubie! Ale również do Megxitu! Aktorka zażartowała w imieniu Brada Pitta, że statuetka będzie nosiła imię Harry'ego: Mówi,...