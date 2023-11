Wydawać by się mogło, że Miley Cyrus szalone lata ma już za sobą. Piosenkarka dawniej nie wyobrażała sobie dnia bez skandalu czy szokującego zdjęcia, jednak młodzieńczy bunt dawno jej minął. Najnowsze zdjęcie, jakie Cyrus pokazała na Instagramie mówi nam jednak zupełnie coś innego. Zobaczcie, co na nim pokazała!

Pod koniec roku Miley Cyrus stanęła na ślubnym kobiercu. Gwiazda wyszła za mąż za Liama Hemswortha. Para spotykała się ze sobą od 2009 roku, jednak w ich związku pojawiła się dwuletnia przerwa. Rozłąka okazała się wielkim ciosem dla artystki. To właśnie wtedy Miley pokazywała się bez ubrań, mówiła o seksie, przyznała się do wielokrotnego palenia marihuany czy koncertowała zupełnie pijana!

Choć od tego czasu minęło już kilka lat i skandaliczne zachowania odeszły w zapomniane, to gwiazda wciąż szokuje swoimi wyznaniami. Miley wyznaje panaseksualizm. I to właśnie z tego powodu jest o niej ostatnio głośno.

Wytłumaczę wam, jak wygląda bycie w hetero związku dla kogoś, kto - jak ja - jest nieheteronormatywny. To, co chcę wpoić innym, to fakt, że ludzie zakochują się w ludziach, nie w płci, nie wyglądzie, nie w czymkolwiek innym. To, w kim jestem zakochana, liczy się na niemal duchowym poziomie. Nie ma nic wspólnego z seksualnością... płeć jest bardzo małą, prawie nieistotną częścią relacji - powiedziała ostatnio w Vanity Fair.