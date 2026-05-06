Maciej Pela wyprowadził się z domu. Za nim trudny okres

Maciej Pela poinformował na Instagramie, że wyprowadził się z domu na warszawskim Wawrze, który kupił wspólnie z Agnieszką Kaczorowską. W krótkim nagraniu pokazał moment symbolicznego domknięcia etapu: ostatnie ujęcia z przestrzeni, z którą łączą go rodzinne wspomnienia oraz spakowane rzeczy. Zasugerował też, że ma już nowe miejsce do życia, w którym chce złapać oddech i poukładać codzienność na nowo.

Tancerz nie ukrywał, że ostatnie tygodnie były dla niego intensywne i emocjonalnie wyczerpujące. Zamiast stawiać grubą kreskę, podkreślił, że nie zamierza udawać, iż wcześniejszy rozdział nie istniał. W jego opowieści dom nie był tylko adresem, ale miejscem mocno związanym z życiem rodzinnym: pierwszymi krokami córek, spacerami i codziennymi scenami, które budują zwyczajną, a przez to ważną pamięć.

To ostatnie wideo kulinarne, które wrzucam z tego domu. Ostatni miesiąc był dla mnie bardzo wymagający. Co dosadnie mówi moja nieogolona, zmęczona morda. Wiele razy słyszałem radę: „O stary, musisz się odciąć”. Ale nie jest to mój sposób myślenia. Nie będę udawać, że przeszłość nie istnieje. Ten dom to masa wspomnień: pierwsze kroki moich córek, długie wiosenne spacery, smutki i radości oraz dużo przetańczonych godzin. Mógłbym tutaj wrzucić wielki napis „Freedom”. Ale ja się od niczego nie uwalniam. Po prostu zostawiam za sobą mury, a zabieram wspomnienia. Znalazłem nowe miejsce do życia, gdzie mogę odetchnąć pełną piersią powiedział Pela.

W relacji pojawiło się również zdjęcie spakowanych rzeczy. Kadr sugerował, że został zrobiony już w nowym mieszkaniu. Wszystko wskazuje na to, że tancerz rozpoczął całkowicie nowy rozdział w swoim życiu.

Życie zaskakuje. Tutaj dokończę myśl, którą zacząłem w rolce. Przede mną spokojny maj, czas na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i rozpoczęcia realizacji planu „no to jedziemy dalej!”. Na pewno będzie dużo więcej gotowania, bo odchodzi mi sporo czasochłonnych, utrudniających życie spraw dodał.

Cała sytuacja ma też szerszy kontekst po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską. Wcześniej Pela opowiadał, że po rozstaniu znalazł się w trudnym położeniu finansowym i że to na nim spoczął ciężar spłaty kredytu hipotecznego za dom, w którym został, a także koszty związane z utrzymaniem dzieci i regulowaniem narastających zobowiązań. Przyznawał, że brał możliwe zlecenia, żeby domknąć budżet i utrzymać stabilność.

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się też zdjęcia pokazujące, że pod koniec kwietnia Kaczorowska wynosiła rzeczy z ich wspólnego domu pod jego nieobecność. Teraz widać, że kolejny ruch wykonał Pela: spakował swoje rzeczy, zmienił adres i pokazał, że ten etap, choć pełen wspomnień, właśnie się kończy.

