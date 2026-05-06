Maciej Pela wyprowadził się z domu. Za nim trudny okres

Milczał jak zaklęty, ale w końcu się wygadał. Wielkie zmiany u Peli
Maciej Pela w ostatnim czasie był nieco mniej aktywny w mediach społecznościowych. Okazało się, że za byłym mężem Agnieszki Kaczorowskiej trudny okres. Tancerz ujawnił właśnie, że wyprowadził się ze swojego domu. Zostawił za sobą wspomnienia. Rozpoczął nowy etap. Sprawdź szczegóły.
Maciej Pela poinformował na Instagramie, że wyprowadził się z domu na warszawskim Wawrze, który kupił wspólnie z Agnieszką Kaczorowską. W krótkim nagraniu pokazał moment symbolicznego domknięcia etapu: ostatnie ujęcia z przestrzeni, z którą łączą go rodzinne wspomnienia oraz spakowane rzeczy. Zasugerował też, że ma już nowe miejsce do życia, w którym chce złapać oddech i poukładać codzienność na nowo.
Maciej Pela wyprowadził się z domu, w którym mieszkał z Kaczorowską
Tancerz nie ukrywał, że ostatnie tygodnie były dla niego intensywne i emocjonalnie wyczerpujące. Zamiast stawiać grubą kreskę, podkreślił, że nie zamierza udawać, iż wcześniejszy rozdział nie istniał. W jego opowieści dom nie był tylko adresem, ale miejscem mocno związanym z życiem rodzinnym: pierwszymi krokami córek, spacerami i codziennymi scenami, które budują zwyczajną, a przez to ważną pamięć.
To ostatnie wideo kulinarne, które wrzucam z tego domu. Ostatni miesiąc był dla mnie bardzo wymagający. Co dosadnie mówi moja nieogolona, zmęczona morda. Wiele razy słyszałem radę: „O stary, musisz się odciąć”. Ale nie jest to mój sposób myślenia. Nie będę udawać, że przeszłość nie istnieje. Ten dom to masa wspomnień: pierwsze kroki moich córek, długie wiosenne spacery, smutki i radości oraz dużo przetańczonych godzin. Mógłbym tutaj wrzucić wielki napis „Freedom”. Ale ja się od niczego nie uwalniam. Po prostu zostawiam za sobą mury, a zabieram wspomnienia. Znalazłem nowe miejsce do życia, gdzie mogę odetchnąć pełną piersią
W relacji pojawiło się również zdjęcie spakowanych rzeczy. Kadr sugerował, że został zrobiony już w nowym mieszkaniu. Wszystko wskazuje na to, że tancerz rozpoczął całkowicie nowy rozdział w swoim życiu.
Życie zaskakuje. Tutaj dokończę myśl, którą zacząłem w rolce. Przede mną spokojny maj, czas na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i rozpoczęcia realizacji planu „no to jedziemy dalej!”. Na pewno będzie dużo więcej gotowania, bo odchodzi mi sporo czasochłonnych, utrudniających życie spraw
Maciej Pela wyprowadził się z domu. Niedawno mówił o problemach finansowych
Cała sytuacja ma też szerszy kontekst po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską. Wcześniej Pela opowiadał, że po rozstaniu znalazł się w trudnym położeniu finansowym i że to na nim spoczął ciężar spłaty kredytu hipotecznego za dom, w którym został, a także koszty związane z utrzymaniem dzieci i regulowaniem narastających zobowiązań. Przyznawał, że brał możliwe zlecenia, żeby domknąć budżet i utrzymać stabilność.
W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się też zdjęcia pokazujące, że pod koniec kwietnia Kaczorowska wynosiła rzeczy z ich wspólnego domu pod jego nieobecność. Teraz widać, że kolejny ruch wykonał Pela: spakował swoje rzeczy, zmienił adres i pokazał, że ten etap, choć pełen wspomnień, właśnie się kończy.
