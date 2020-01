Mikołaj z "Love Island" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"! Właśnie pojawiła się oficjalna informacja na ten temat, dlatego nie trzeba już snuć domysłów. Podobno na treningach daje z siebie wszystko! Czy jego umiejętności taneczne zaimponują srogiej jurorce Iwonie Pavlović?

Powoli pojawiają się oficjalne komunikaty dotyczące uczestników "Tańca z gwiazdami". Wczoraj tą radosną informacją podzieliła się ze swoimi obserwatorami Julia Wieniawa, a dzisiaj już wiemy, że na tanecznym parkiecie na pewno zobaczymy Mikołaja Jędruszczaka, który zyskał popularność w programie "Love Island"! Przystojniak zyskał grono sympatyków, którzy już zaciskają kciuki za jego powodzenie w "Tańcu z gwiazdami"!

- Mamy dla Was nie malego newsa! Znowu bedziecie mieli okazje zobaczyc @mikolaj_jedruszczak_official na ekranie TV ✨ Krotko i na temat- Mikolaj zatanczy w nadchodzacej edycji @tanieczgwiazdami 😍🔥🕺🏽 Po @loveislandwyspamilosci wiemy, ze mamy super obserwatorow i kibicow, a ja po cichu moge Wam powiedziec, ze Mikolaj zostawia resztki sil na sali treningowej 💪🏼 stay tuned! ✨ - czytamy na Instagramowym profilu Mikołaja z "Love Island".

Fani już nie mogą się doczekać, aż zobaczą swojego idola w walce o kryształową kulę!

- Mistrz warszawskiego parkietu i nie tylko 😈🔥

- No i super👍👍👍 Już jesteś moim faworytem😉 Mam nadzieję, że zatańczysz z Sylwią❤️

- Trzymamy kciuki 😍🙈

- Ale świetnie 😀 Będzie po co oglądać ten program. Już nie mogę się doczekać. A jak by była jeszcze Sylwia jako trenerka to już całkiem odlot.

- Wow ale super Miki 🕺już nie mogę się doczekać 👏👏👏 - piszą fani Mikołaja.