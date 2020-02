Piękna przemowa Mikołaja Roznerskiego na TeleKamerach. Tak zwrócił się do Adriany Kalskiej i syna!

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski byli jedną z najgorętszych par na gali Telekamery 2020. Gwiazdor po raz trzeci zdobył statuetkę w kategorii „Aktor”, a wzruszająca przemowa, którą wygłosił jasno pokazała, kto jest najważniejszy w jego życiu! Zobaczcie, jak zwrócił się do najbliższych…

Wzruszające przemówienie Mikołaja Roznerskiego na gali "Telekamery 2020"

Podczas gali Mikołaj Roznerski i Ada Kalska nie kryli swoich uczuć. Para niemal cały czas trzymała się za ręce, przytulała, a nawet pojawiły się czułe pocałunki. Kiedy aktor pojawił się na scenie, aby odebrać statuetkę podziękował nie tylko kolegom z planu...

Dziękuję wszystkich aktorom z serialu. Dziękuję moim małym kolegom z planu, Staszkowi i Laurze, z którymi bardzo dużo gram... Dziękuję towarzystwu, w którym się znalazłem. Wygrać z Tomkiem Karolakiem to nie lada wyzwanie! - powiedział szczerze Mikołaj Roznerski.

Wspomniał też o partnerce i synu! Właśnie to, co powiedział o rodzinie wywołało największe wzruszenie. Aktor podziękował swojemu synowi, niespełna 9-letniemu Antoniemu, który jest owocem związku gwiazdora z Martą Juras oraz obecnej partnerce, Adranie Kalskiej. Mikołaj Roznerski zwrócił się do aktorki zdrobniale i z wielką czułością:

Dziękuję mojemu synkowi, bo mocno trzymał kciuki. Dziękuję tobie Adusiu, że tutaj ze mną jesteś...

Widać, że para jest ze sobą szczęśliwa, a aktor z radością odebrał nagrodę za swoją pracę!

