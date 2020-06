Mikołaj Roznerski pokazał siostrę! Fani twierdzą, że jest bardzo podobna do Ady Kalskiej. Też tak uważacie?

Mikołaj Roznerski na Instagramie zamieścił zdjęcie ze swoją siostrą. Oczywiście w komentarzach pod postem aktora pojawiło się mnóstwo komplementów dla pięknej dziewczyny. Niektórzy zaś porównują ją do wybranki Mikołaja Roznerskiego, czyli... Adriany Kalskiej! Czy rzeczywiście jest tak bardzo podobna? Zobaczcie sami!

Mikołaj Roznerski już od trzech lat jest w związku z piękną Adą Kalską. Para jest w sobie bardzo zakochana, jednak o swoim życiu prywatnym mówi niewiele. Zakochani podobno planowali w tym roku ślub, jednak jak dowiedział się "Fakt", para zdecydowała się przełożyć uroczystość, gdyż w dobie koronawirusa ten dzień nie byłby tak wyjątkowy.

Mikołaj stwierdził, że nie ma co się śpieszyć i organizować na szybko najważniejszego przyjęcia w życiu. Dlatego zrezygnowali z terminu wakacyjnego. Chcą, by ślub był jak z bajki, więc postanowili go przenieść na przyszły rok - wyznała znajoma pary dla "Faktu".