Według doniesień Faktu Mikołaj Roznerski przez swój związek z Adrianą Kalską odciął się od swoich znajomych.

Za każdym razem, gdy go zapraszają i chcą się spotkać, Mikołaj odmawia i wykręca błahostkami. Wszyscy domyślają się, że to tylko wymówki, bo on po prostu cały swój czas poświęca teraz Adzie- w rozmowie z dziennikiem zdradza koleżanka aktora.