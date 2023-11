Jakiś czas temu Mikołaj Roznerski założył profil na Instagramie ku zaskoczeniu swoich fanów! Aktor był jednym z niewielu polskich gwiazd, które z daleka trzymały się od mediów społecznościowych. Jednak Instagram przypadł mu do gustu i teraz chętnie publikuje swoje zdjęcia i utrzymuje kontakt z fanami. Co ciekawe jednak, nie sposób nie zauważyć, że założył profil w momencie, gdy związał się z Marceliną Zawadzką. Do tego pierwsze zdjęcie, jakie opublikował, przedstawiało właśnie jego i Marcelinę! Czyżby dla niej to zrobił? Nie jest tajemnicą, że Marcelina od dawna jest bardzo aktywna na Instagramie i najwyraźniej kręcą ją media społecznościowe. Zapytaliśmy o to Mikołaja Roznerskiego! Obejrzyjcie wideo i sprawdźcie, co nam powiedział!

To było pierwsze zdjęcie, które Mikołaj opublikował na Instagramie

Czy Mikołaj założył profil na Instagramie dla Marceliny? Zobaczcie wideo!

