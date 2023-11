Mikołaj Roznerski i Ada Kalska to bez wątpienia jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Zakochani budzą ogromne emocje wśród fanów, zwłaszcza tych, którzy oglądają "M jak miłość". Para poznała się na planie i jest nierozłączna zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Ostatnio jednak media obiegły niepokojące informacje, jakoby Mikołaj i Ada przechodzili kryzys.

Kiedyś chodzili non stop do restauracji i spędzali razem romantyczne wieczory, teraz Mikołaj nie ma na to czasu. Ada poprosiła go więc, by nie przyjmował wszystkich propozycji, bo cierpi na tym ich związek - informował "Fakt".