Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach 2014

Wczoraj rozpoczął się Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, na który zjechały kolejne sławy. Tym razem nadmorski kurort odwiedzili Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk. Para rozgrzała fotoreporterów do czerwoności, a na czerwonym dywanie zakochani nie szczędzili sobie czułych gestów. Aktorzy wtuleni w siebie pozowali do zdjęć i rozsyłali uśmiechy wszystkim wokół.

Agnieszka dodatkowo pokazała aż trzy stylizacje. W każdej wyglądała bardzo dobrze. Za sprawą pięknej figury, dobrze dobranej fryzury i delikatnego makijażu Włodarczyk bliżej było do hollywoodzkich gwiazd, niż tych, które oglądamy na co dzień na polskich salonach. Zobacz: Look tygodnia - Agnieszka Włodarczyk w pięknej sukience z lumpeksu

Najpierw gwiazda pozowała w modnych w tym sezonie ogrodniczkach, które później wymieniła na błękitną sukienkę w pastelowy print zestawioną z białymi szpilkami i burgundową restro kreację z czarnymi botkami.

Naszym zdaniem Agnieszka i Mikołaj to obecnie najpiękniejsza para w polskim show-biznesie.