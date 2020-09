Mikołaj i Sylwia z "Love Island" przechodzą kolejny kryzys? Para nie mieszka ze sobą! 

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak przechodzą kolejny kryzys w swoim związku? Czy para przetrwa trudne chwile? Okazuje się, że Sylwia i Mikołaj, którzy występują w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" spotykają się teraz tylko na sali trenigowej i w odcinkach na żywo. Para nie chce teraz ze sobą mieszkać. Jak relacje z Mikołajem komentuje Sylwia? Szczere wyznanie tancerki!

Sylwia i Mikołaj pokonają kryzys?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak poznali się i zakochali w sobie na planie pierwszej edycji "Love Island. Wyspa miłości". Para wygrała hitowe show Polsatu, a po jakimś czasie okazało się, że zobaczymy ich w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że związek Sylwii i Mikołaja przechodzi poważny kryzys. Para rozpoczęła terapię dla par i wydawało się, że najgorsze już za nimi...

Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że w związku Sylwii i Mikołaja pojawił się kolejny kryzys. Para nie mieszka ze sobą i przyjeżdża oddzielnie na treningi do "Tańca z Gwiazdami". Jak komentuje to Sylwia Madeńska?

Treningi i same live’y są tak wyczerpujące, że obecnie nie chodzimy na randki. Najważniejsze dla nas w tym momencie jest dobre przygotowanie do programu. Mam nadzieję, że za jakiś czas to sobie odbijemy. Bo to, że ze sobą nie mieszkamy, nie oznacza, że nie jesteśmy razem. Obecnie po prostu od siebie odpoczywamy- wyznała szczerze tancerka.

Sylwia dodała przy okazji, że jest zadowolona z efektów treningów z Mikołajem. Tancerka przyznaje, że w najbliższym odcinku zobaczymy najlepszy występ jej partnera.

Jeśli utrzymamy taneczny poziom z treningów, będzie to najlepszy występ Mikołaja od początku emisji XI edycji show. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć także przychylność jurorów!

Kibicujecie Sylwii i Mikołajowi w "Tańcu z Gwiazdami"? Myślicie, że para przetrwa próbę czasu?

Sylwia i Mikołaj nie mieszkają ze sobą.

Czy para przechodzi kolejny kryzys?