Sylwester w Zakopanem na Równi Krupowej okazał się wielkim medialnym sukcesem - 7 milionów ludzi przed telewizorami i 90 tys. osób na samym koncercie. Zainteresowanie koncertem i pobytem w Zakopanem przerosło jego mieszkańców. Kiedy okazało się, że ludzie podczas imprezy nie mogą pić alkoholu, zaczęły się problemy. Uczestnicy sylwestra wychodzili ze strefy obowiązującej zakaz i pili poza nią - dlatego impreza przeniosła się pod bloki i mniejsze osiedla.

Przeżyliśmy prawdziwy horror. Pijaństwo na skwerach trwało prawie całą noc, w huku odpalanych między budynkami oraz samochodami rac i petard, zanieczyszczone zostały klatki schodowe. Do tego ktoś próbował włamać się do samochodu zaparkowanego pod jednym z budynków. Próbowaliśmy interweniować, ale byliśmy ignorowani przez uczestników sylwestrowej zabawy, którzy pod naszymi oknami upijali się. Niestety, służby porządkowe nie interweniowały - czytamy na łamach "Tygodnika Podhalańskiego".

Kolejnym problemem był paraliż miasta, gdy uczestnicy imprezy zaczęli wyjeżdżać z centrum Zakopanego. Rozładowanie korka zajęło policji kilka godzin.

Niezadowoleni mieszkańcy złożyli skargę do burmistrza. Burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula, uznał, że mają rację i napisał list z przeprosinami, zapowiadając, że przy organizacji kolejnego sylwestra wezmą takie niedogodności pod uwagę.

Drodzy Mieszkańcy,

pragnę Państwu gorąco podziękować za ogromną życzliwość i wyrozumiałość podczas minionej nocy sylwestrowej. Wspólnie ugościliśmy w naszym Mieście turystów z Polski i zagranicy, którzy w tym pięknym zakątku Polski chcieli powitać Nowy Rok. Koncert „Sylwester Marzeń z Dwójką” był więc naszym wspólnym wielkim sukcesem. Obejrzała go rekordowa ilość uczestników pod sceną oraz widzów na antenie TVP2. Dla Zakopanego była to doskonała promocja i możliwość zaprezentowania wielu walorów Miasta i pięknej góralskiej kultury, na nieosiągalną do tej pory skalę, co z pewnością już wkrótce przyniesie wiele korzyści dla Mieszkańców i Przedsiębiorców.

Jako Miasto wraz z wszystkimi służbami staraliśmy się sprostać związanym z organizacją tego wyjątkowego wydarzenia wyzwaniom. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że niespodziewana ilość uczestników sylwestrowego koncertu mogła zakłócać spokój Mieszkańców. Przepraszamy za wszystkie uciążliwości, a przede wszystkim dziękujemy, że tej nocy byliście Państwo z nami i mogliśmy liczyć na Państwa wyrozumiałość. Zapewniamy, że z tegorocznej imprezy wyciągniemy wnioski, aby w przyszłości te problemy były jak najmniejsze.

Łączę wyrazy szacunku i życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Burmistrz Miasta Zakopane

Leszek Dorula