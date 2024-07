Kiedy Marika zrezygnowała z roli prowadzącej "The Voice of Poland" wiele osób zastanawiało się, kto ją zastąpi. Wśród najpoważniejszych kandydatek była Barbara Kurdej Szatan. Aktorka zdementowała te informacje na Facebooku, wskazując, że do show wróci Magdalena Mielcarz. Przypomnijmy: Kurdej-Szatan ujawnia nazwisko nowej prowadzącej The Voice. Nie będzie to ona

Dziś Magdalena pojawiła się w studiu "Pytania na śniadanie". Gwiazda przygotowuje się do najbliższych castingów, które rozpoczną się na dniach. W rozmowie z prowadzącymi aktorka opowiedziała o swoim życiu i pracy w Stanach Zjednoczonych. To tam zajęła się swoją karierą muzyczną. Już we wrześniu usłyszymy nowy singiel Magdy, który powstał we współpracy ze znakomitymi muzykami:

Moje Stany są nastawione muzyczne. Wyszłam już z pieluch i z pieleszy i rzeczywiście siedzę w studiu i nagrywam różne rzeczy. Moja codzienność w Stanach jest czymś takim, o czym marzyłam od bardzo dawna. Czasem jest tak że człowiek o czymś marzy i to jakoś tak nie idzie, a potem przestrzeń tak się organizuje, że się wszystko się składa i tak jest u mnie. - mówiła Magda

Zapytana, czy z muzyki da się wyżyć, odpowiedziała:

To jest tak, że nie we wszystkim chodzi o finanse. I takie głęboko w nas zakorzenione marzenia trzeba spełniać, czy to przyniesie coś finansowego czy nie. Mój pierwszy singiel był dobrze przyjęty i bardzo się podobał - to jest bezcenne. To że ludzie się ze mną komunikują tym kanałem, że ktoś słucha podobnej muzyki i dają mi o tym znać - to jest bezcenne. Nie wszystko się przelicza na pieniądze. Mój nowy singiel to "Silver dream". Mój "dream" się spełnia. - przekonywała

Mielcarz cieszy się, że będzie mogła teraz pracować w Polsce:

Dla mnie powroty do Polski są świętem. A jak jest taka sytuacja,że przyjeżdżam, żeby sobie trochę pobyć w Polsce, i trochę popracować, to jest fantastycznie. - mówi

Czekacie na nową edycję "The Voice of Poland"?

