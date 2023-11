2 z 5

Zespół Destiny's Child powstał na początku lat 90. Stworzyły go trzy piękne dziewczyny: Beyonce, Kelly Rowland oraz Michelle Williams. Początkowo ich menedżerem był ojciec pierwszej z nich. Jednak gdy okazało się, że mężczyzna nie jest w stanie załatwić im lukratywnych kontraktów, dziewczyny trafiły pod opiekę Wyclefa Jeana, byłego członka grupy Fugees. To właśnie on załatwił im przepustkę do wielkiego świata!

Zobacz także: "Forbes" opublikował ranking najlepiej zarabiających gwiazd 2018 roku!

Destiny's Child ma na swoim koncie taki hit, jak choćby "Say My Name". Największy sukces odniósł jednak ich drugi krążek pt. "Destiny Fullfilled". Niedługo potem grupa rozpadła się, ponieważ dziewczyny chciały zająć się solowymi karierami. Zarówno Beyonce jak i Kelly Rowland odniosły sukces. Niestety, nie można tego powiedzieć o Michelle Williams, która ukryła się w ich cieniu. Teraz to właśnie ona ma poważne problemy ze zdrowiem.

Co dokładnie dzieje się z koleżanką Beyonce? Sprawdź kolejny slajd!