Michele Morrone jest odtwórcą roli Massima w filmie Blanki Lipińskiej "365 dni". Premiera jest zaplanowana na 7 lutego i to właśnie wtedy będzie można ocenić, jak włoski aktor sprawdził się w filmie erotycznym. Do tej pory Michele Morrone był znany jedynie z seriali. Wziął też udział we włoskiej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie zajął 2. miejsce.

Przystojny Włoch rolę w filmie Blanki Lipińskiej potraktował bardzo poważnie i wyznał Party.pl, że próbował wczuć się w postać osoby, która faktycznie jest uzależniona od seksu. W tym celu Michele Morrone poprosił swoją tłumaczkę, aby przetłumaczyła dla niego wszystkie sceny seksu z książki "365 dni". Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak aktor zareagował na te opisy! Będziecie zaskoczeni, co nam wyznał...

