W tym roku po raz trzeci zostaną przyznane nagrody dla najgorszych polskich filmów roku i aktorów - "Węże", zwane też polskimi Złotymi Malinami. Dziś poznaliśmy nominację do tegorocznej edycji konkursu. W tym roku najwięcej nominacji zgarnęli film "Tajemnica Westerplatte" oraz Michał Żebrowski, który we wspomnianym filmie zagrał jedną z głównych ról.

Reklama

Zobacz: Złote Węże rozdane. Szyc najgorszym aktorem

Pełna lista nominowanych:

WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU

Last Minute (reż. Patryk Vega; prod. Emil Stępień, Patryk Vega)

Ostra randka (reż. i prod. Maciej Odoliński)

Sęp (reż. Eugeniusz Korin; prod. Klaudiusz Frydrych, Roman Gutek, Sylwia Wilkos)

Tajemnica Westerplatte (reż. Paweł Chochlew; prod. Piotr Budnik, Paweł Derentowicz, Piotr Galon, Andrzej Gliński, Andrzej Haliński, Jacek Lipski, Daniel Markowicz, Włodzimierz Niderhaus, Jacek Samojłowicz, Robertas Urbonas, Maciej Wiśniewski, Robert Żołędziewski)

W ukryciu (reż. Jan Kidawa-Błoński; prod. Włodzimierz Niderhaus)

Zobacz także

NAJGORSZA REŻYSERIA

Paweł Chochlew – Tajemnica Westerplatte

Jan Kidawa-Błoński – W ukryciu

Eugeniusz Korin – Sęp

Maciej Odoliński – Ostra randka

Patryk Vega – Last Minute

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Paweł Bielecki, Piotr Subbotko i Patryk Vega – Last Minute

Paweł Chochlew – Tajemnica Westerplatte

Eugeniusz Korin – Sęp

Sławomir Kryński – Podejrzani zakochani

Maciej Odoliński – Ostra randka

ŻENUJĄCY FILM NA WAŻNY TEMAT

Bejbi Blues (reż. Katarzyna Rosłaniec; prod. Agnieszka Kurzydło)

Był sobie dzieciak (reż. i prod. Leszek Wosiewicz)

Sekret (reż. Przemysław Wojcieszek, prod. Katarzyna Majewska)

Sierpniowe niebo – 63 dni chwały (reż. Ireneusz Dobrowolski; prod. Anna Dobrowolska)

Tajemnica Westerplatte (reż. Paweł Chochlew; prod. Piotr Budnik, Paweł Derentowicz, Piotr Galon, Andrzej Gliński, Andrzej Haliński, Jacek Lipski, Daniel Markowicz, Włodzimierz Niderhaus, Jacek Samojłowicz, Robertas Urbonas, Maciej Wiśniewski, Robert Żołędziewski)

W ukryciu (reż. Jan Kidawa-Błoński; prod. Włodzimierz Niderhaus)

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Wojciech Mecwaldowski – Last Minute

Paweł Wilczak – Ostra randka

Michał Żebrowski – Sęp

Michał Żebrowski – Tajemnica Westerplatte

Robert Żołędziewski – Tajemnica Westerplatte

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Magdalena Berus – Bejbi Blues

Sylwia Boroń – Ostra randka

Klaudia Halejcio – Last Minute

Weronika Książkiewicz – Podejrzani zakochani

Anna Szarek – Last Minute

WYSTĘP PONIŻEJ GODNOŚCI

Krzysztof Globisz – Wszystkie kobiety Mateusza

Grzegorz Lato – Będziesz legendą, człowieku

Wojciech Mecwaldowski – Last Minute

Andrzej Seweryn – Sęp

Michał Żebrowski – Tajemnica Westerplatte

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Magdalena Boczarska i Julia Pogrebińska – W ukryciu

Sylwia Boroń i zszywacz – Ostra randka

Anna Szarek i Wojciech Mecwaldowski – Last Minute

Michał Żebrowski i tablica – Sęp

Michał Żebrowski i Robert Żołędziewski – Tajemnica Westerplatte

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Seks na więziennym widzeniu (Magdalena Berus i Nikodem Rozbicki) – Bejbi Blues

Tomasz gubiący majtki w basenie (Wojciech Mecwaldowski) – Last Minute

Scena ze zszywaczem (Sylwia Boroń) – Ostra randka

Śmierć komisarza Robaczewskiego (Paweł Małaszyński) – Sęp

Załamanie nerwowe i majaki majora Sucharskiego (Michał Żebrowski) – Tajemnica Westerplatte

NAJGORSZY EFEKT SPECJALNY

Bombardowanie ambasady – AmbaSSada

Fałszywy rekin – Last Minute

Makietka bazy i Michał Żebrowski stojący w oknie – Tajemnica Westerplatte

Nalot niemieckich samolotów – Tajemnica Westerplatte

Scena ze zszywaczem – Ostra randka

Schlezwig-Holstein – Tajemnica Westerplatte

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Kamil Bednarek – „Dni, których nie znamy” (do filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” real. Mateusz Rakowicz)

Halina Młynkowa i Krzysztof Kiljański – „Podejrzani zakochani” (do filmu „Podejrzani zakochani” real. w trakcie ustalania)

Pono i Kazan – „Reakcja” (do filmu „Tajemnica Westerplatte” real. Film Head Production)

Anna Wyszkoni i Piotr Cugowski – „Syberiada” (do filmu „Syberiada polska” real. Mirosław Kuba Brożek)

NAJGORSZY PLAKAT

Być jak Kazimierz Deyna (prod. Krzysztof Grędziński)

Mój biegun (prod. Marek Kłosowicz, Krystyna Lasoń)

Oszukane (prod. Tomasz Blachnicki, Krystyna Lasoń)

Podejrzani zakochani (prod. Kazimierz Rozwałka)

Wszystkie kobiety Mateusza (prod. Witold Bereś, Agnieszka Fryc-Więcek)

Zgadzacie się z wyborem jury?

Zobacz: Gwiazdy na rozdaniu polskich Złotych Malin

Reklama

Gwiazdy na premierze "Tajemnica Westerplatte":