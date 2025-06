Michał Żebrowski apeluje do wyborców Nawrockiego: "Stańmy razem w prawdzie"

Po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, Michał Żebrowski zwrócił się do wyborców Karola Nawrockiego, apelując o wspólne dążenie do prawdy i wyjaśnienie kontrowersji związanych z nowym prezydentem. Aktor wyraził swoje zaniepokojenie doniesieniami o przeszłości Nawrockiego i wezwał do ich weryfikacji.