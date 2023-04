Michał Wójcik i Jani doczekali się synka, chcieli wziąć ślub. Choroba pokrzyżowała plany pary

To dzięki Jani Michał Wójcik ustatkował się i ustabilizował dotychczasowe życie: "Jest to kobieta zupełnie nie w moim typie. Nie wiedziała, kim jestem"

Nie żyje Jani, partnerka Michała Wójcika, gwiazdora kabaretu "Ani Mru Mru". Informację o śmierci Janiny potwierdził nam przyjaciel artysty, Krzysztof Ferdyn. Niemal trzy lata temu, w lipcu 2020 roku, obaj poinformowali o chorobie, z którą walczyła Jani. Rok wcześniej Michał i jego ukochana zostali rodzicami małego Michała Juniora, planowali również ślub. Po burzliwym okresie w swoim życiu Wójcik był pewien, że Jani jest kobietą jego życia. Jak zaczęła się ich miłosna historia?

Historia miłości Jani i Michała Wójcika

O Michale Wójciku swego czasu było bardzo głośno ze względu na jego burzliwe życie prywatne. We wrześniu 2015 roku gwiazdor kabaretu "Ani Mru Mru" rozwiódł się z żoną, dziennikarką Agnieszką Kałużą, która w sądzie oskarżyła go o liczne zdrady w trakcie ich związku. Wówczas wyszło na jaw, że komik ma dwójkę nieślubnych dzieci - Jakuba i Charliego. Sąd uznał, że to Wójcik ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa, a dodatkowo Kałuża wywalczyła alimenty na siebie w wysokości 5 tysięcy złotych. Media po jakimś czasie rozpisywały się o problemach finansowych Michała, ale również zdrowotnych. Wójcik zaczął korzystać z pomocy psychologa, uczestniczył również w terapii grupowej, która miała mu pomóc w odzyskaniu równowagi wewnętrznej. To właśnie tam poznał Jani, swoją przyszłą partnerkę. Gwiazdor "Ani Mru Mru" wcześniej zakończył związek z niejaką Ewą, z którą związał się tuż po rozwodzie z Kałużą.

Jest to kobieta zupełnie nie w moim typie. Nie wiedziała, kim jestem i to było bardzo cudowne. Nie oglądała kabaretów, nie znała mnie z ekranu, więc tu był pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że to jest czarownica, baba jaga. Ona bardzo interesuje się żywnością, cyframi, gwiazdami itd., w które ja jako sceptyk nie wierzyłem, a teraz zaczynam postrzegać życie zupełnie inaczej - mówił o Jani Wójcik w rozmowie z "Super Expressem"

Michał i Jani byli zaręczeni ze sobą, planowali ślub:

Były pierwsze zaręczyny, ale będą też drugie. Przyszedł taki dzień, że postanowiłem się zaręczyć, ale to nie były do końca takie zaręczyny, o jakich myślałem. Mam z tyłu głowy scenariusz, jak to wszystko będzie, więc kiedyś tak potężnie ją zaskoczę - twierdził Wójcik.

W 2019 roku zostali rodzicami małego Michała Juniora. To czwarte dziecko Michała Wójcika (poza Jakubem i Charliem jest również tatą Julii ze swojego pierwszego związku - jeszcze sprzed małżeństwa z Kałużą). Kabareciarz w rozmowie zdradził, jaki Jani miała stosunek do jego przeszłości:

To jest trudne dla kobiet, bo one mają w sobie coś takiego, że rozliczają nas, mężczyzn, z przeszłości. Natomiast tutaj, żeby ten związek się udał, przede wszystkim rozmawiamy na wszelkie tematy, o każdej bolączce, nie odsuwamy rzeczy niezałatwionych. Nie ma kwestii spornych i wybuchu, tylko jest dialog. Przeszłość jest i będzie, natomiast najważniejsze jest to, jak się zaczyna pisać książkę od początku swoją - wyznał Wójcik.

Ich ślubne plany pokrzyżował rak. Jani poważnie zachorowała w 2020 roku, a jej bliscy ogłosili zbiórkę pieniędzy na jej leczenie.

Śmierć Jani jest ciosem dla Michała, jego przyjaciel w rozmowie z Party.pl zapowiedział, że artysta w najbliższym czasie nie będzie zabierał głosu. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.