Michał Wiśniewski obiecuje synowi: "Nigdy nie będziesz błagał o miłość jak twój ojciec"

Michał Wiśniewski pochwalił się swoim synem! Falco Amadeus ma już ponad miesiąc, a dumny tata coraz chętniej publikuje w sieci zdjęcia swojej najmłodszej pociechy. Ostatnio Michał Wiśniewski zdradził, dlaczego wybrał imię Falco dla piątego dziecka, a teraz pokazał na Instagramie najnowsze fotki syna i opublikował wzruszający wpis. Sprawdźcie, co napisał lider "Ich Troje"!

Michał Wiśniewski pokazał syna

Piąta pociecha Michała Wiśniewskiego pojawiła się na świecie zaledwie kilka tygodni temu. Dumny tata nie pokazał wówczas zdjęcia syna, ale zrobił to miesiąc później. Dziś lider "Ich Troje" pokazał kolejne fotki chłopca, a w swoim wpisie na Instagramie nawiązał do swojego trudnego i bolesnego dzieciństwa. Michał Wiśniewski nigdy nie ukrywał, że będąc małym dzieckiem trafił do domu dziecka- teraz wokalista obiecuje swojemu synowi, że zawsze będzie go kochać.

Nigdy nie będziesz błagać o miłość, jak kiedyś twój ojciec- napisał Michał Wiśniewski.



Pod wzruszającym wpisem pojawiły się nowe zdjęcia małego Falco Amadeusa. Internauci są zachwyceni!

- Cudo 😍 Dużo miłości dla was 🙌❤️

- Mądre oczka... On już to wiedział wcześniej ❤️

- Piękny opis, wzruszający. Dużo zdrowia dla maluszka, pięknej żony i dla Ciebie

- Uroczy ❤️ a na tym ostatnim zdjęciu to już całkiem zabójczo wyglada 😍- komentują fani.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia synka Michała Wiśniewskiego! Mały Falco to cały tata?

Zobacz także: Michał Wiśniewski pokazał pokoik piątego dziecka! Tak będzie mieszkał jego syn

Michał Wiśniewski pokazał zdjęcia syna.

Lider "Ich Troje" ponad miesiąc temu po raz piąty został ojcem.