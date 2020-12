Michał Wiśniewski już niebawem po raz piąty zostanie ojcem. Gwiazdor zespołu "Ich Troje" do tej pory zdążył już pochwalić się w mediach społecznościowych zdjęciami USG i zdradził, jakie imię wybrał dla dziecka, a teraz opublikował zdjęcia pokoju dla Falco. Znalazły się w nim nawet personalizowane meble! Tylko spójrzcie...

Michał Wiśniewski pokazał pokój dla synka! Wszystko już gotowe

Michał Wiśniewski i jego piąta żona, Pola spodziewają się pierwszego dziecka. Narodziny chłopca już wkrótce, a znany tata zadbał o to, aby synek ze szpitala wrócił do swojego królestwa. Pokoik dla Falco Amadeusza wygląda świetnie. Znalazło się w nim białe owalne łóżeczko z baldachimen, na komodzie widać rodzinne zdjęcia, a pierwsze krzesełko dla chłopca jest personalizowane. Widać, że wokalista bardzo się postarał i już odlicza dni do czasu, kiedy na świecie pojawi się jego piąte dziecko:

Zostało już całkiem niewiele czasu 👶 więc wykorzystujemy te wolne chwile jak tylko się da. I tak: Imię wybrane ✔️Wyprawka kupiona ✔️Mebelki @stokkebaby złożone ✔️💪🙃 Teraz już tylko z @wisniewska_pola czekamy... ⏳❤️ - napisał na Instagramie Michał Wiśniewski.

Fani wokalisty pod uroczym zdjęciem pokoju dziecięcego życzą szczęśliwego rozwiązania i podkreślają, że po raz kolejny Michał Wiśniewski zdecydował się na oryginalne imię dla dziecka:

Falco 😍😍 cudowne ! Imię jak zawsze oryginalne 🤩 Szczęśliwego rozwiązania! 🥰

Tylko spójrzcie na pokój małego Falco!

Zobacz także: Mandaryna zdradziła, jakie alimenty na dzieci płaci Michał Wiśniewski. To zaskakująco niska kwota

Michał Wiśniewski z żoną.