Daniel Martyniuk, syn znanego muzyka disco polo Zenona Martyniuka, po raz kolejny znalazł się w centrum skandalu. Tym razem jego zachowanie na pokładzie samolotu lecącego z hiszpańskiej Malagi do Warszawy, doprowadziło do awaryjnego lądowania w Nicei we Francji. Pilot zdecydował się na ten krok po tym, jak sytuacja z Martyniukiem eskalowała na tyle, że zagrażała bezpieczeństwu pasażerów. Po wylądowaniu w Nicei, Daniela przejęły lokalne służby. Przewoźnik rozważa możliwość nałożenia zakazu przewozu pasażera w przyszłości. To jednak dopiero początek możliwych konsekwencji, jakie mogą spaść na syna króla disco polo. Teraz zachowanie Daniela Martyniuka stanowczo skomentował Michał Wiśniewski.

Reklama

Michał Wiśniewski komentuje zachowanie syna Zenka Martyniuka

Michał Wiśniewski, muzyk i licencjonowany pilot, zabrał głos w sprawie kontrowersyjnego wybryku Daniela Martyniuka w samolocie. W rozmowie z Pomponikiem wyraził swoje wsparcie dla decyzji pilota, który awaryjnie lądował w Nicei. Jako osoba związana z lotnictwem Wiśniewski stanowczo poparł tę decyzję, zaznaczając, że sam postąpiłby tak samo w obliczu zagrożenia.

Mogę ze strony lotniczej powiedzieć, że jako pilot statku powietrznego zrobiłbym absolutnie to samo skomentował decyzję pilota.

Michał Wiśniewski stwierdził, że ma nadzieję, iż kara finansowa dla Daniela Martyniuka będzie dotkliwa.

Oby tyle było, a nawet więcej skwitował, odnosząc się do szacowanych kwot rzędu 200 do 300 tysięcy złotych.

Przecież na pokładzie samolotu jest cała masa ludzi. Każdy ma jakieś połączenia lotnicze. To kosztuje pieniądze. Czasami ktoś może nie zdążyć na przykład na pogrzeb. Trzeba zdawać sobie sprawę, jak to jest istotne. Już pomijam najważniejszą rzecz, bezpieczeństwo dodał w rozmowie z Pomponikiem.

Michał Wiśniewski nie ukrywa, że współczuje Zenkowi Martyniukowi i jego żonie. Muzyk apeluje do rodziców Daniela Martyniuka, aby nie obwiniali się za błędy syna: "On jest na własnym, niech odpowiada za siebie".

Francuskie służby wypuściły Martyniuka. Czy uniknie odpowiedzialności?

Jak w rozmowie z "Faktem" poinformowała przedstawicielka jednostki granicznej, Daniel został wypuszczony 22 października po złożeniu wyjaśnień. Prawdopodobną przyczyną takiego obrotu spraw był fakt, że linia Wizz Air nie złożyła oficjalnej skargi. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa Daniel Martyniuk, jednak sprawa może jeszcze wrócić, jeśli przewoźnik zdecyduje się dochodzić swoich roszczeń.

Ten pan był pijany, ale już został wypuszczony. Jest wolny od godz. 10:30. Został zwolniony po złożeniu wyjaśnień i nie wiemy, gdzie obecnie przebywa. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że przewoźnik nie złożył oficjalnej skargi informowały służby.

Zobacz także:

Reklama