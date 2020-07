Michał Wiśniewski opublikował mocne nagranie! Lider "Ich Troje" ostro po wyborach

Michał Wiśniewski znów ostro! Lider zespołu "Ich Troje" opublikował na Instagramie nowe nagranie, w którym komentuje zachowanie części osób po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Michał Wiśniewski nazywa ich "patointeligencją" i jak przyznaje, takie osoby pojawiły się również w jego otoczeniu.

Według Michała Wiśniewskiego, "patointeligencja", która nie jest zadowolona z wyników wyborów, dzieli Polaków na lepszych i gorszych. Padły ostre słowa!

Mocne nagranie Michała Wiśniewskiego

W minioną niedzielę (28 czerwca), odbyły się wybory na prezydenta Polski. Najwięcej głosów zdobyli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski i to właśnie oni będą walczyć o zwycięstwo w drugiej turze. Po zakończeniu wyborów w minioną niedzielę media informowały, że Andrzej Duda wygrał na wsiach i w małych miastach. Rafał Trzaskowski z kolei zdobył więcej głosów wśród mieszkanów dużych miast. W sieci, jak często przy takich okazjach, odżywają polityczne podziały. Niektórzy komentujący kpią z osób, które głosowały na innego kandydata.

Spore emocje wywołał też wpis Zbigniewa Bońka, który w zaskakujący sposób skomentował wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska♥️🇵🇱👍🏻- napisał na Twitterze.

Teraz Michał Wiśniewski opublikował nagranie, w którym lider "Ich Troje" krytykuje zachowanie osób, które dzielą Polaków na gorszych i lepszych. Padły mocne słowa!

Zwracam się do tej całej patointeligencji, która po części jest również w moich znajomych zarówno na Facebooku, obserwuje mnie na Instagramie itd. Jest to mega słabe, bo abstrahując od tego, kto dzieli tą Polskę tak naprawdę, to teraz wy pokazaliście, że w dużym stopniu to zależy od was. Mam absolutnie wyje....e co myślicie o moich małżeństwach, co myślicie o mojej muzyce. Ja rozumiem, że można mieć różne gusta, z estetyką się nie dyskutuje i całe 25 lat, które jestem na tym rynku, musiałem tłumaczyć się, co robię nie tak, co robie źle, że jestem w ten sposób hejtowany. To jest oczywiście słabe, ale ok. Rozumiem, że poddaje się krytyce i tym samym muszę znosić te wszystkie docinki. Przez tyle lat musiałem znosić, że jestem Polską "C", Polską "D", "E" dla której gram, moją publiczność wyzywano od plebsu i jakby nieszczególnie się moja publiczność tym przejmowała - mówi Wiśniewski.

W dalszej części nagrania Michał Wiśniewski nie ukrywał, że jego kandydat nie weźmie udziału w drugiej turze wyborów. Co jeszcze powiedział?

Teraz jesteśmy po wyborach. Fajnie, że każdy ma swojego kandydata - mój nie przeszedł do drugiej rundy. Jest ok, stoję przed kolejnym wyborem. Ale mega wku....a mnie po prostu to, że nie potraficie zapanować nad swoimi emocjami i tworzycie kategorie ludzi mieszkających na wsi, mieszkających w jakimś tam regionie. Wy ludzie inteligentni z zasady, co oczywiście z mądrością nie idzie w parze, teraz to wy dzielicie Polskę. Jeżeli już starał się ją przez te lata dzielić to oczywiście robił mega źle, a teraz robicie to wy i to wy jesteście na tym froncie. Możecie walczyć o swojego kandydata, macie do tego pełne prawo - ja robię to w piosenkach, ja robię to w rozmowach prywatnych - wszystko możecie. Ale naprawdę nie da się nie wstawiać tych znaków interpunkcyjnych, słów brzyskich niefajnych chcąc skomentować to, co wy robicie teraz - komentował Michał Wiśniewski.

Jak na słowa wokalisty zareagowali internauci?

- Bardzo dobrze powiedziane!

- Dobrze , ze to powiedziałeś 👍

- Michał, brawo! Wreszcie ktoś powiedział to głośno.

- Nie przepadam za tym Panem, jego twórczością, sposobem bycia, wizualną odsłoną...... ale... zobaczyłam post przypadkiem i to co powiedział tu i teraz uważam za mega dojrzałe, naprawdę inteligentne i prawdziwe. Tak jest i dobrze że ktoś o tym mówi 🙌🏽- komentują internauci.

A Wy zgadzacie się z opinią Michała Wiśniewskiego? Zobaczcie całe nagranie lidera "Ich Troje"!

Zobacz także: Michał Wiśniewski po raz pierwszy pokazał wspólne zdjęcie z żoną! "Piękna ta pana żona" komentują internauci

Michał Wiśniewski opublikował w sieci nowe nagranie.

Zgadzacie się z opinią wokalisty?