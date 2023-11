Xavier Wiśniewski najstarszy i jedyny syn Michała Wiśnewskiego zaczął pomagać ojcu w pracy. 17-latek jeździ z nim na koncerty i zajmuje się tym, co zwykle podczas koncertów robi tour menadżer. Dopina sprawy zwiazne z trasą i występem. Michał jest bardzo z niego dumny i twierdzi, że gdyby nie obowiązki szkolne, zatrudniłby syna do pomocy na stałe, bo wykonuje swoja prace wzorowo.

Magazyn "Party" postanowił sprawdzić, jakie relacje łączą syna i ojca. Czy się przyjaźnią?

Powiem ci więcej, kiedy łapię doła, to dzwonię właśnie do Xaviera. Syn wie o mnie wszystko! - mówi Michał.

A co na to jego syn Xavier Wiśniewski?

Mamy wzajemnie do siebie wielkie zaufanie. Ja też nie boję się ojcu mówić o swoich problemach, nawet tych sercowych" - mówi Xavier.

Xavier nie szuka jednak teraz wielkiej miłości. Podziwia swojego ojca za to, że choć tak dużo trudnych sytuacji w życiu musiał przejść, to udało mu się osiągnąć niebywały sukces. Jest też bardzo dumny z tego, że tata nie pije alkoholu od pięciu lat.

A co Michał mówi na temat swojej patchworkowej rodziny? Wokalista Ich Troje ma czwórkę dzieci z dwóch małżeństw: Vivienne i Xaviera z Martą Mandaryną Wiśniewską oraz dwie dziewczynki: Fabienne i Etiennette z Anną Świątczak. Michał Wiśniewski, twierdzi, że kiedy spotyka się całą czwórką, przepełnia go duma, bo dzieci to jest to, co mu w życiu się udało na sto procent.

A co mówi o Dominice?

My pomimo rozwodu nie mamy zamiaru tracić kontaktu. Nadal mamy bardzo dobre relacje z Maksem, ojcem Maksa i jego mamą Dominiką. Nie sądzę, by to się kiedykolwiek zmieniło. Ci ludzie to jest część naszej historii - mówi Michał.

Michał z synem Xavierem:

