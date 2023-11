W marcu tego roku wyszło na jaw, że Michał Wiśniewski rozwodzi się z Dominiką Tajner, co było ogromnym szokiem dla jego fanów. Wydawało się bowiem, że właśnie u boku Dominiki artysta znalazł prawdziwą miłość i jego czwarte małżeństwo okaże się być tym ostatnim. Nic jednak bardziej mylnego, para rozstała się i wszystko wskazywało na to, że definitywnie. Do teraz. Michał Wiśniewski stworzył bowiem nowy utwór i wszyscy podejrzewają, że śpiewa w nim dla Dominiki!

Michał Wiśniewski napisał piosenkę dla Dominiki?

Michał Wiśniewski opublikował swój nowy utwór "Z nikim nie jest tak". Muzyk w tekście zwraca się do kobiety, którą przeprasza za to co powiedział, a także wyznaje, że przy nikim innym nie czuje się tak, jak przy niej.

Chciałbym przeprosić za tamte słowa i podziękować za to, że jesteś (...) Tyle długich lat byłaś obok. Z nikim nie jest tak, jak z tobą - śpiewa Michał Wiśniewski.

Teledysk do utworu również jest bardzo wymowny - w pewnym momencie Michał Wiśniewski zdejmuje bowiem obrączkę z palca i ją zostawia. Fani nie mają wątpliwości, że artysta śpiewa o Dominice.

Piękna. Czuję, że ta piosenka jest dla Dominiki Przepięknie. Zatkało mnie Brawo, brawo brawo! Piękna i emocjonalna - piszą fani.

Wygląda jednak na to, że artysta nie zamierza wrócić do Dominiki Tajner. Na koniec utworu można usłyszeć bowiem jego rozmowę z innym mężczyzną. Muzyk wyznaje, że chce skupić się na sobie i nie chce się ponownie wiązać.

Pustki w życiu niczym nie zastąpisz. Nie powstrzymasz mijającego czasu. Nie poczujesz się lepiej. Możesz jedynie zrobić coś bardziej wartościowego dla samego siebie, zamiast liczyć, że tym razem motylki w brzuchu nie pozdychają - powiedział Michał Wiśniewski. One zdychają zawsze. Żołądki są słabym miejscem do hodowli motyli - odpowiedział mężczyzna.

Na razie Dominika Tajner nie zareagowała na utwór Michała Wiśniewskiego. Posłuchajcie piosenki. To będzie hit?

Michał Wiśniewski stworzył utwór z myślą o Dominice Tajner?

Do tej pory Michał Wiśniewski nie wyjawił, dlaczego rozstał się z Dominiką Tajner

