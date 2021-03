Był czas gdy Michał Wiśniewski nie miał chyba sobie równych. Nie było Polaka, który by nie wiedział kim jest ekscentryczny muzyk z charakterystyczną czerwoną fryzurą. Popularność szła wówczas w parze z zarobkami, a kwoty były astronomiczne. Michał Wiśniewski był milionerem:

Niestety, Michał Wiśniewski nie szanował swojej fortuny, a w 2018 roku ogłosił swoją upadłość. Dziś nie może liczyć na wysoką emeryturę...

No właśnie, na ile może dziś liczyć? Ta kwota szokuje i smuci jednocześnie.

Zobacz także: Piąta żona Michała Wiśniewskiego wściekła się na internautę. Tego komentarza nie podarowała!

Michał Wiśniewski w ostatnim wywiadzie z Plejadą przyznał, że nie ma najlepszego zdania o systemie emerytalnym. Powiedział, co według niego można byłoby zmienić. Przyznał na jaką kwotę sam może liczyć oraz wyznał:

Na jaką kwotę emerytury może liczyć Michał Wiśniewski, który w szczycie swojej kariery zarobił ponad 40 milionów złotych?

W mojej ocenie system emerytalny jest przestarzały i wkrótce przestanie działać. (...) Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi ok. 200 zł miesięcznie.