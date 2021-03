Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski niedawno świętowali dwa lata swojej miłości. Piąta żona wokalisty niestety musi ciągle mierzyć się z komentarzami złośliwych internautów na temat życia uczuciowego swojego ukochanego. Przed niemalże cały okres swojego związku trzymali się z dala od mediów, jednak teraz mają za sobą już pierwsze publiczne wyjście, a Pola zaczyna być coraz bardziej aktywna w sieci. Udzieliła już nawet pierwszego wywiadu oraz... wdała się w dyskusję z internautami w obronie Michała Wiśniewskiego!

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski wzięli ślub w marcu 2020 roku. Początkowo niewiele było wiadomo o nowej żonie muzyka. Dziś nie jest tajemnicą, że Pola z zawodu jest fotografką. Na świecie pojawił się również pierwszy wspólny syn pary, Falco Amadeus.

Pola Wiśniewska jest coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych, a w sieci zaczynają pojawiać się pierwsze rodzinne zdjęcia Wiśniewskich. Jedno z nich podpisała słowami:

Internauci zauważyli wzmożoną aktywność Poli i postanowili skomentować uczucie jej i Michała Wiśniewskiego:

Nie pojmuję, skoro tak super to po co taka pokazówka? Życzę szczęścia ale w zaciszu domowym

Żona Michała Wiśniewskiego postanowiła wdać się w dyskusję z internautą:

Instagram do tego służy, do dzielenia się z innymi tym czym chcemy. Robi to znaczna większość użytkowników: ja, sąsiadka, pani ze sklepu, itp. Jeśli nie jesteś w stanie tego pojąć to nie obserwuj i nie komentuj.