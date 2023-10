Jakiś czas temu Mandaryna wróciła do muzyki i zaprezentowała fanom swój nowy singiel "po(między)". Jak jej muzyczny powrót ocenia Michał Wiśniewski? Były mąż gwiazdy oraz juror "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest znany ze swojej szczerości, dlatego nie owijał w bawełnę - nie jest zachwycony i ma dla Marty Wiśniewskiej szereg rad!

Mandaryna największą karierę na scenie robiła w czasach, gdy były jeszcze w związku z Michałem Wiśniewskim. Jej płyty sprzedawały się jak świeże bułeczki, a single podbijały listy przebojów. Dobra passa nie trwała jednak długo, jednak Marta Wiśniewska nie poddaje się - niedawno wydała nowy singiel, który mocno promuje w mediach. Utwór nie przypadł jednak do gustu Wiśniewskiemu:

Generalnie trzymam za nią kciuki. Gdybym był jej producentem, poszedłbym w inntm kierunku. To wszystko poprawne, to wszystko fajne, ale to nie jest ta Mandaryna, którą ja znam ze sceny - mówi gorzko Michał.