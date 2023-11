Michał Szpak zdecyduje się na zmianę płci? W najnowszym wywiadzie wokalista otworzył się na wiele prywatnych tematów, a niektóre z jego wyznań mocno zaskoczyły fanów.

26 listopada Michał Szpak świętuje swoje 33. urodziny! W sieci zrobiło się więc o nim bardzo głośno, choć nie tylko za sprawą tak ważnego dnia, ale i najnowszego wywiadu dla Żurnalisty. Podczas rozmowy artysta zdobył się na mnóstwo osobistych wyznań, nawiązując m.in. do swojego życia uczuciowego. Czy Michał doświadczył kiedyś toksycznej miłości?

Nie miałem przyjemności żyć w toksycznej relacji miłosnej. Mam dużo miłości wokół siebie, która jest niespełniona i to nie z mojej strony, ale czy to toksyczna miłość? Nie wiem

Michał wyznał również, że jest osobą, która lubi samotnie spędzać czas i nawet będąc w relacji miłosnej często potrzebuje przestrzeni tylko dla samego siebie.

Może po prostu potrzebowałbym mieć ogromną chatę, która pozwoliłaby na odcięcie się energetyczne od drugiej osoby. Potrafię dbać o miłość, jeśli kocham, co zdarza się rzadko. Myślę, że jestem okrutnie trudnym człowiekiem do życia

Dalej Michał odniósł się też do tematu zmiany płci. Jego orientacja budzi spore zaciekawienie w opinii publicznej, tym bardziej po jego zeszłorocznej wypowiedzi, gdy określił się jako "osoba queerowa". W rozmowie z Żurnalistą przyznał, że póki co nie jest nawet w stanie sam określić, czy byłby osobą transpłciową.

Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: ''Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny''

- wyjaśnił.