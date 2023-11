Michał Szpak utknął na lotnisku! Wokalista o swojej pechowej podróży poinformował fanów na Instagramie. Juror "The Voice of Poland" jest w połowie lotu do Warszawy, jednak z powodu awarii nie może bezpiecznie przylecieć do stolicy. Niestety nie wiadomo, jak długo to potrwa, a dziś każda minuta jest cenna dla Michała Szpaka. Wokalista spieszy się bowiem do szpitala, gdzie ma przyjść na świat dziecko!

Michał Szpak zostanie wujkiem

Michał Szpak poinformował fanów, że już za kilka godzin zostanie wujkiem! Wokalista spieszy się do szpitala, aby przywitać nowego członka rodziny, jednak nie wiadomo czy uda mu się być przy narodzinach dziecka. Bo samolot, którym podróżował gwiazdor miał awarię. Michał całą sytuację opisał w sieci...

Dzisiaj pierwsza z rodu Szpaków pojawi się na świecie, więc proszę trzymać kciuki! Będę wujkiem - napisał Michał.

Chwilę potem dodał:

Nie ma to jak awaria samolotu w połowie lotu do Warszawy... Chyba nie zdążę na narodziny Szpakówny.

Michał Szpak nie zdradził fanom kim są rodzice dziecka. Zarówno jego siostra Ewa oraz Marlena nie są w ciąży, więc być może ojcem zostanie jego starszy brat Damian. Trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie i już nie możemy doczekać się zdjęcia Michała z dzieckiem. Mamy nadzieję, że gwiazdorowi uda się zdążyć na czas do szpitala. Czy Michał zostanie też ojcem chrzestnym dziecka? Zobaczymy!

