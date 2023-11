Michał Szpak zasiądzie w jury nowego programu TVP? Zaledwie kilka tygodni temu magazyn "Flesz" poinformował, że władze TVP szykują nowe show - "The Voice Senior". Okazało się wówczas, że utalentowanych seniorów ma oceniać m.in. Michał Szpak. Wokalista był już jurorem w "The Voice of Poland", ma więc doświadczenie w tego typu programach.

Udało nam się porozmawiać z Michałem Szpakiem, którego zapytaliśmy czy rzeczywiście pojawi się w talent show dla seniorów. Co nam powiedział? Jak ocenia pomysł stworzenia programu "The Voice Senior"?

Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedział Michał Szpak!

Michał Szpak zostanie jurorem w "The Voice Senior"?