Mamy dobrą wiadomość dla fanów Michała Szpaka! Jak ustalił "Flesz", TVP szykuje nowe show, w którym pojawi się piosenkarz! Było już "The Voice of Poland, "The Voice Kids", a teraz przyszedł czas na "The Voice Senior"! To nowy pomysł TVP, który może się okazać strzałem w dziesiątkę. Utalentowanych seniorów będą bowiem przesłuchiwać najlepsi polscy artyści! Jurorami show zostaną: Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny!

Reklama

Nowe show TVP z Michałem Szpakiem i Marylą Rodowicz

Maryla Rodowicz w przeszłości wielokrotnie otrzymywała propozycje prowadzenia talent show. Proponowano jej udział m.in programu "Bitwa na głosy" oraz "The Voice of Poland". W tym ostatnim wystąpiła tylko raz, jako specjalna jurorka. Wokalistka wzięła za to udział w nieudanym programie "Gwiezdny Cyrk". Tym razem najwyraźniej uznała, że "The Voice Senior" ma szansę odnieść sukces. Z kolei Michał Szpak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny byli wcześniej jurorami "The Voice of Poland", więc jako jurorzy mają spore doświadczenie. Więcej w najnowszym "Fleszu".

O nowym show TVP przeczytacie w najnowszym "Fleszu"

Party.pl

Michał Szpak znów zasiądzie w fotelu jurora