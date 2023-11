Miał zwiększyć jego szanse na adopcję, a sam zabrał go do domu! Kilka tygodni temu wolontariuszki poprosiły Michała Szpaka, aby zapozował do zdjęcia z psem ze schroniska. W ten sposób liczyły na to, że szybko znajdzie się nowy właściciel dla Hektora i nie pomyliły się, bo gdy tylko Michał Szpak zobaczył czworonoga stwierdził, że zabiera go ze sobą do domu! Dziś Michał i Hektor są najlepszymi przyjaciółmi. Artysta zabiera ukochanego psa nawet do... restauracji. Zobaczcie, jak gwiazdor zajmuje się swoim pupilem!

Reklama