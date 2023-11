Michał Szpak ostatnio podupadł nieco na zdrowiu. Niedawno pisaliśmy, że był zmuszony odwołać swój występ w Opolu. Wygląda jednak na to, że artysta powoli wraca do formy. Na jego profilu na Instagramie pojawiły się właśnie nowe zdjęcia, na których Michał Szpak pozuje bez koszulki. Co za widok!

Reklama

Michał Szpak pozuje na zdjęciach bez koszulki

Michał Szpak zmuszony był ostatnio odwołać swój występ na festiwalu w Opolu. Wszystko przez chorobę, która dopadła go tuż po powrocie z wakacji w Izraelu. Na szczęście udało się szybko zażegnać ten kryzys i Michał Szpak mógł wrócić na scenę, co bardzo ucieszyło jego fanów.

Zobacz także: Michał Szpak w ostatniej chwili odwołał swój występ na festiwalu w Opolu! Co się stało?

Teraz artysta ze zdwojoną siłą ruszył w letnią trasę koncertową. Na jego profilu na Instagramie pojawiły się pierwsze zdjęcia z występów. Wygląda na to, że Michał Szpak jest w doskonałej formie. Z tych zdjęć bije bowiem energia i... testosteron! Michał Szpak pozuje na nich bez koszulki. Musimy przyznać, że naprawdę jest w świetnej formie!

Fani artysty również nie szczędzą mu pochwał.

- Awwww ponętny???????? - Jak ktoś mógłby powiedzieć, że wyglądasz jak kobieta?!? skoro tu wyraźnie widać, że jesteś prawdziwym facetem!!!❤️ - Częściej występuj z gołą klatą!!!???????? - piszą internauci.

Zgadzacie się z nimi?

Michał Szpak na scenie daje z siebie wszystko