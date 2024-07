1 z 5

Michał Szpak przyłapany w Opolu za kierownicą legendy amerykańskiej motoryzacji - muskularnego Forda Mustanga GT500! Czyżby nowy nabytek gwiazdora?

Michał Szpak w Fordzie Mustangu

Na scenie trwały próby do drugiego dnia festiwalu, gdy na parkingu pojawiła się prawdziwa gwiazda. A właściwie dwie. Jedna z nich to Michał Szpak, nasz niedawny reprezentant na festiwal Eurowizji w Szwecji. Michał jest jedną z gwiazd sobotniego wieczoru - występuje w koncercie SuperJedynek festiwalu. Druga gwiazda to prawdziwa legenda motoryzacji, kultowe dzieło amerykańskiego przemysłu, Ford Mustang w wersji GT500.

Choć Michałowi bardzo do twarzy w tym męskim aucie, to jednak nie jego samochód, a auto przygotowane przez firmę HD-customs, i sprowadzone pod amfiteatr specjalnie na występ.

Samochód to nie zwykła wersja Mustanga, a topowa wersja GT500, z 720 konnym silnikiem i niesamowitymi osiągami. Wystarczy powiedzieć, że jest w stanie osiągać prędkości rzędu 300 km/h, a do setki rozpędza się w 3,5 sekundy.

Sami zobaczcie, co TO za auto!