Michał Szpak w oryginalny sposób złożył życzenia swoim fanom. Nagrał prawdopodobnie na Snapchacie jak z przyjacielem śpiewają "We Wish You a Merry Christmas" w bardzo zabawny sposób! Głosy jak wiewiórki, wygląd reniferów... :) Zresztą, sami posłuchajcie!

Jak wygląda rodzeństwo Michała Szpaka?

Michał Szpak jest bardzo związany ze swoim rodzeństwem. Piosenkarz ma trójkę rodzeństwa: dwie siostry Marlenę (starsza) i Ewę (młodsza) oraz starszego brata Damiana. Wszyscy starają się siebie wspierać. Ostatnio Michał razem z Marleną zaśpiewał w trakcie swojego koncertu, jeden z operowych utworów, bo jego najstarsza siostra takim rodzajem muzyki zajmuje się we Włoszech. Jak kiedyś wyznał Szpak, każde z rodzeństwa lubi inny rodzaj muzyki, ale każde z nich jest uzdolnione muzycznie.

Michał Szpak z siostrą Marleną po koncercie w Warszawie.

Michał Szpak z bratem i babcią.

Michał Szpak z siostrą Ewą.